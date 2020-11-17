Известная фитнес-модель Николь Амато вскружила голову своими объемами в маленькой ночнушке

Модель порадовала поклонников новым жарким образом, будто недавно проснувшись, пишет Politeka.net. Красотка для жарких съемок выбрала рубашку для сна с пикантным вырезом.

Амато специально приподнимала роскошный бюст, сжимая его в ладонях. При этом огромные прелести едва ли не вываливались из смелого декольте, что нравилось знаменитости.

Николь подняла камеру над собой, чтобы сделать кадр погорячее - очень соблазнительно.

Тонкие бретельки едва ли придерживали белую рубашечку с черным кружевом внизу.

На шее блестела золотая цепочка с маленьким кулончиком. Модель смотрела в камеру кокетливо улыбаясь.

К сожалению, пост не собрал много лайков и комментариев, ведь он был обнародован в сторис.

Однако подобные публикации набирают у красотки массу лайков за считанные минуты.

Напомним, Николь Амато показала аппетитные формы в красных трусиках бикини. Модель натянула трусики как можно выше, чтобы во всей красе показать свои невероятные объемы.

Звезда вытянула длинные ножки, которые были накаченными и выглядели так притягивающие.

Также на красотке была короткая футболка и кроссовки. Николь стояла у стены с граффити держа в руках баллончик с краской.

Ранее мы писали, что Николь Амато позировала, слегка приспустив кружевное белье. При этом знаменитость изогнулась, демонстрируя безупречные формы.

«Естественная красота изнутри», - коротко говорится в сообщении.

Пользователи сети написали много приятных слов в ответ.

Напомним, Николь Амато без белья поиграла языком с большим чупа-чупсом

А еще Politeka писала, что Николь Амато забралась в бассейн, показав пышный бюст в мокром бикини

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