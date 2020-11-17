Известная фитнес-модель Николь Амато вскружила голову своими объемами в маленькой ночнушке
Модель порадовала поклонников новым жарким образом, будто недавно проснувшись, пишет Politeka.net. Красотка для жарких съемок выбрала рубашку для сна с пикантным вырезом.
Амато специально приподнимала роскошный бюст, сжимая его в ладонях. При этом огромные прелести едва ли не вываливались из смелого декольте, что нравилось знаменитости.
Николь подняла камеру над собой, чтобы сделать кадр погорячее - очень соблазнительно.
Тонкие бретельки едва ли придерживали белую рубашечку с черным кружевом внизу.
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На шее блестела золотая цепочка с маленьким кулончиком. Модель смотрела в камеру кокетливо улыбаясь.
К сожалению, пост не собрал много лайков и комментариев, ведь он был обнародован в сторис.
Однако подобные публикации набирают у красотки массу лайков за считанные минуты.
Напомним, Николь Амато показала аппетитные формы в красных трусиках бикини. Модель натянула трусики как можно выше, чтобы во всей красе показать свои невероятные объемы.
Звезда вытянула длинные ножки, которые были накаченными и выглядели так притягивающие.
Также на красотке была короткая футболка и кроссовки. Николь стояла у стены с граффити держа в руках баллончик с краской.
Ранее мы писали, что Николь Амато позировала, слегка приспустив кружевное белье. При этом знаменитость изогнулась, демонстрируя безупречные формы.
«Естественная красота изнутри», - коротко говорится в сообщении.
Пользователи сети написали много приятных слов в ответ.
Напомним, Николь Амато без белья поиграла языком с большим чупа-чупсом
А еще Politeka писала, что Николь Амато забралась в бассейн, показав пышный бюст в мокром бикини
Также Politeka сообщала, что знойная фитнес-модель Николь Амато устроила бокс без штанов