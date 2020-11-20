Известная фитнес-модель Николь Амато показала себя в соблазнительном образе

На фото Николь позирует совсем без одежды и белья. Модель стояла среди веток дерева, которые прикрыли все самые пикантные места. На девушке можно увидеть множество белых полосок, которые сделали образ еще горячее. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на профиль знаменитости в социальных сетях.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под фото, но так и хочется добавить: "Королева амазонок, убери листик".

Сообщалось, что популярная спортивная модель Николь Амато в тесном топике показала грудь без белья.

В одних из последних сторис Амато позировала в кабинете у косметолога. Она лежала на кушетке, выпятив свои большие формы в узком топике. При этом на голове у модели была кепка.

Бюст смотрелся очень завораживающе в столь тесной одежде, так и хочется крикнуть: "Огонь!".

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Модель позировала возле вертолета, поиграв пышными прелестями в расстегнутой одежде.

"Фантастическая" Амато надела зеленый комбинезон, который обтянул ее пышную грудь тонкую талию и красивые ягодицы.

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