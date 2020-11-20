Американська фітнес-модель Соммер Рей похвалилася ідеальним тілом в смугастому купальнику
21-річна модель, що рекламує білизну і спортивні костюми, може похвалитися дійсно пишними формами і яскравою зовнішністю. Соммер незважаючи на молодий вік вважається затребуваною моделлю, яка встигла прославитися в мережі і навіть відкрити свій магазин.
Тепер велика частина її фото, зроблених на пляжі або прогулянці, робиться з акцентом на одяг. Дівчина звертає увагу на підкачані сідниці і повертається до камери спиною. Так як Соммер бажає продемонструвати достоїнства в бікіні, вона вибирає відкриті на п'ятій точці, але приховують бюст.
На фото можна помітити, що засмагла блондинка відчуває себе дуже впевнено перед камерами, а багатогодинні заняття в спортзалі, про які вона говорить в Instagram в спеціальних відео, не проходять дарма.
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Варто відзначити також і те, що на фан-акаунті з'явилися фото, на яких Соммер позувала в червоному купальнику, чим захопила мережу. Дівчина в звичній манері показала кращу свою форму.
"Ах так, як можна зупинитися, проста пристрасть; ти тут робиш тренування? 😂; Ви красуня з макіяжем і без; Наскільки красивою може бути жінка; Покажи деякі інші частини, лол 🍆 нереальна🍑; Я одержимий цією дівчиною, але знову ця поза..🥵; Твої очі просто вбивають мене любов'ю 💍; Ви абсолютно приголомшливо красива жінка на цій планеті; Я пам'ятаю це з gta😂; Ти така приголомшливо красива !! 👍🏼👌🏼».
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