Американская фитнес-модель Соммер Рэй похвалилась идеальным телом в полосатом купальнике

21-летняя модель, рекламирующая белье и спортивные костюмы, может похвастаться действительно пышными формами и яркой внешностью. Соммер несмотря на молодой возраст считается востребованной моделью, которая успела прославиться в сети и даже открыть свой магазин.

Теперь большая часть ее фото, сделанных на пляже или прогулке, делается с акцентом на одежду. Девушка обращает внимание на подкачанные ягодицы и поворачивается к камере спиной. Так как Соммер желает продемонстрировать достоинства в бикини, она выбирает открытые на пятой точке, но скрывающие бюст.

На фото можно заметить, что загорелая блондинка чувствует себя очень уверенно перед камерами, а многочасовые занятия в спортзале, о которых она говорит в Инстаграм в специальных видео, не проходят даром.

Стоит отметить также и то, что на фан-аккаунте появились фото, на которых Соммер позировала в алом купальнике, чем восхитила сеть. ДЕвушка в привычной манере показала лучшую свою форму.

«Ах да, как можно остановиться, простая страсть; Ты здесь делаешь тренировки? 😂; Вы красавица с макияжем и без; Насколько красивой может быть женщина; Покажи некоторые другие части, лол 🍆 нереальная🍑; Я одержим этой девушкой, но опять эта поза🥵; Твои глаза просто убивают меня любовью 💍; Вы совершенно потрясающе красивая женщина на этой планете; Я помню это из gta😂; Ты такая потрясающе красивая !! 👍🏼👌🏼».

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