Американська фітнес-модель Соммер Рей блиснула своїми красивими формами в тонкій маєчці

Спокусниця регулярно балує своїми жаркими формами в красивих образах, пише Politeka.net.

Соммер народилася в сім'ї бодібілдерів і з дитинства знала, як надати своїм формам потрібного рельєфу. Красуня вже з 15 років проводила час в спортзалі під керівництвом своїх батьків.

Вже з 16 років модель стала виступати у фітнес-бікіні американської Федерації NPC.

Завдяки своїй шикарній фігурі красуня завоювала величезну популярність. Зараз на її Instagram підписані 25,5 мільйонів осіб.

Красуня в цей раз вирішила згадати свій давній образ, зробивши репост в сторіс.

На знімках Соммер позувала в червоній мереживній маєчці з глибоким декольте. Під настільки відвертим вбранням не було білизни. Майка обтягнула досконалі форми Рей.

Красиві ланцюжки прикрашали декольте знаменитості.

Вона посміхалася, заховавши руки в кишені синіх джинс.

Фото не зібрали багато лайків і коментарів, адже в сторіс немає такої можливості. Ймовірно, красуня отримала масу приємних слів в особистому листуванні.

Нагадаємо, Соммер Рей позувала в блискучому топі і шортиках. Красуня доповнила образ резинкою на ногах, а волосся зібрала в косу. Модель почала танцювати під музику і підспівувати, трясучи пружними сідницями. Дівчина була в спортзалі і видно, що модель отримує задоволення від того, що відбувається.

Раніше повідомлялося, що Соммер Рей задерла шорти на сідницях, зав'язала довгі світлі локони пов'язкою і влаштувала спокусливі танці з незакінченою картиною в руках.

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