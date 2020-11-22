Американская фитнес-модель Соммер Рэй блеснула своими красивыми формами в тонкой маечке

Соблазнительница регулярно балует своими жаркими формами в красивых образах, пишет Politeka.net.

Соммер родилась в семье бодибилдеров и с детства знала, как придать своим формам нужного рельефа. Красотка уже с 15 лет проводила время в спортзале под руководством своих родителей.

Уже с 16 лет модель стала выступать в фитнес- бикини американской федерации NPC.

Благодаря своей шикарной фигуре красотка завоевала огромную популярность. Сейчас на ее Инстаграм подписаны 25,5 миллионов человек.

Красотка в этот раз решила вспомнить свой давний образ, сделав репост в сторис.

На снимках Соммер позировала в красной кружевной маечке с глубоким декольте. Под столь откровенным нарядом не было белья. Майка обтянула совершенные формы Рэй.

Красивые цепочки украшали декольте знаменитости.

Она улыбалась, запрятав руки в карманы синих джинс.

Фото не собрали много лайков и комментариев, ведь в сторис нет такой возможности. Вероятно, красотка получила массу приятных слов в личной переписке.

Напомним, Соммер Рэй позировала в блестящем топе и шортиках. Красотка дополнила образ резинкой на ногах, а волосы собрала в косу. Модель начала танцевать под музыку и подпевать, тряся упругими ягодицами. Девушка была в спортзале и видно, что модель получает удовольствие от происходящего.

Ранее сообщалось, что Соммер Рэй задрала шорты на ягодицах, завязала длинные светлые локоны повязкой и устроила соблазнительные танцы с незаконченной картиной в руках.

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