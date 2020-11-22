Популярна і ефектна фітнес-модель Лексі Кай в спортивному костюмі захопила підтягнутим тілом

Спортсменка продовжує захоплювати публіку завдяки кадрам, які публікує в Instagram на своїй сторінці. Дівчина не приховує, що має зайву вагу, тому бореться з ним за допомогою спорту і активного способу життя. Щоб показувати результати своїх тренувань, вона вибирає сміливі топи або короткі маєчки з глибоким декольте.

Як видно на одному з фото Лексі, вона з легкістю може похвалитися пишними формами, адже її лялькова і яскрава зовнішністю дозволяє підібрати практично будь-який наряд, який буде їй йти. Низькоросла красуня зі світлим волоссям підкреслила форми спортивним костюмом з Дайвінг-тканини і відразу отримала сотні компліментів за фото з м'ячем на заході сонця.

Ось що пишуть в мережі:

"Залиште все на полі 🏈; така красива 😍; виглядає так жарко, дорогий вид; дивно😍 😍; чудово🌸 🐇 😈; красивий..🔥🤤🤍; Солодкий образ💜💙🧡💚; Виглядають приголомшливо 🌹🔥; Люблю грати в дотик; 💯 Режим богині; Онг, гаряча красуня 🔥; Дивовижна і прекрасна дама 🙌🙌; Виглядає так красиво; Ви завжди вбиваєте. 🥰; Перемога. Ви виграєте. 💪 🏼 💯 ; Абсолютно приголомшливо❤️».

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Щоб виглядати максимально спокусливо, Лексі покрутила сідницями перед об'єктивом, а також показала бікіні з близької відстані. Потім дівчина трохи відсторонилася і засвітила незвично яскравий макіяж з акцентом на губи.

Користувачі Мережі, очікувано, осторонь не залишилися і засипали Лексі компліментами і похвалою, відзначаючи сміливість обраного образу.

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