Популярная и эффектная фитнес-модель Лекси Кай в спортивном костюме восхитила подтянутым телом

Спортсменка продолжает восхищать публику благодаря кадрам, которые публикует в Инстаграм на своей странице. Девушка не скрывает, что имеет лишний вес, поэтому борется с ним при помощи спорта и активного образа жизни. Чтобы показывать результаты своих тренировок, она выбирает смелые топы или короткие маечки с глубоким декольте.

Как видно на одном из фото Лекси, она с легкостью может похвастаться пышными формами, ведь ее кукольная и яркая внешностью позволяет подобрать практически любой наряд, который будет ей идти. Низкорослая красотка со светлыми волосами подчеркнула формы спортивным костюмом из дайвинг-ткани и сразу получила сотни комплиментов за фото с мячом на закате солнца.

Вот что пишут в сети:

«Оставьте все на поле 🏈; Такая красивая 😍; Выглядит так жарко, дорогой вид; Удивительно 😍😍; Великолепно 🌸🐇😈; красивый вид..🔥 детка ты играешь🤤🤍; Сладкий образ💜💙🧡💚; Выглядят потрясающе 🌹🔥; Люблю играть в касание; 💯 Режим богини; Онг, горячая красотка 🔥; Сногсшибательная и великолепная дама 🙌🙌; Выглядит так красиво; Вы всегда убиваете. 🥰; Победа. Вы выигрываете. 💪🏼💯; Совершенно потрясающе ❤️».

Ранее мы писали, что спортсменка повеселилась на камеру, примерив новую модель белья с аккуратными завязками.

Чтобы выглядеть максимально соблазнительно, Лекси покрутила ягодицами перед объективом, а также показала бикини с близкого расстояния. Затем девушка чуть отстранилась и засветила необычно яркий макияж с акцентом на губы.

Пользователи сети, ожидаемо, в стороне не остались и засыпали Лекси комплиментами и похвалой, отмечая смелость выбранного образа.

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