Популярна і ефектна фітнес-модель Лексі Кай познайомила всіх зі своїм другом

Красуня вразила соковитими формами в крихітному топіку, повідомляє Politeka.net. Знаменитість блиснула спокусливими вигинами, втім, варто відзначити, що вона виглядає чудово завжди.

Цього разу Лексі прилягла на підстилці на підлозі. Красуня одягла білий топік з прозорою сіточкою по декольте.

Великий бюст ледь не вистрибував з великого вирізу, тим більше поза була досить пікантною.

Модель одягла крихітні сині шортики, натягнувши їх трохи вище стегон. Тонка талія, ідеальний прес, накачані ніжки - в цьому тілі ідеально все.

Зірка лежала, широко посміхаючись. Вона притулилася головою до пухнастої собачки. В одному з кадрів песик подивився в камеру.

"Небеса 🌸", і: "вся справа в очах 🌸", - написала Лексі Кай.

За кілька годин пости зібрали понад 10 тисяч лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі писали компліменти не тільки самій моделі, але і її милому вихованцеві.

Раніше ми писали, що Лексі Кай позувала в жаркому образі на пляжі. Розкута фітнес-модель одягла топік-сіточку, під яким виднілися оголені принади.

Груди без білизни ефектно випирали і притягувала погляд будь-кого. Перед розміщенням такого фото Кай зафарбувала найінтимніше білим маркером.

Нагадаємо, Лексі Кай повеселилася на камеру, примірявши нову модель білизни з акуратними зав'язками.

Щоб виглядати максимально спокусливо, Лексі покрутила сідницями перед об'єктивом.

Користувачі мережі, очікувано, осторонь не залишилися і засипали Лексі компліментами.

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