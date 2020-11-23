Популярная и эффектная фитнес-модель Лекси Кай познакомила всех со своим другом

Красотка впечатлила сочными формами в крохотном топике, сообщает Politeka.net. Знаменитость блеснула соблазнительными изгибами, впрочем, стоит отметить, что она выглядит великолепно всегда.

В этот раз Лекси прилегла на подстилке на полу. Красотка надела белый топик с прозрачной сеточкой по декольте.

Большой бюст едва ли не выпрыгивал из большого выреза, тем более поза была довольно пикантной.

Модель надела крохотные синие шортики, натянув их чуть выше бедер. Тонкая талия, идеальный пресс, накаченные ножки - в этом теле идеально все.

Звезда лежала, широко улыбаясь. Она прижалась головой к пушистой собачке. В одном из кадров песик посмотрел в камеру.

"Небеса 🌸", и: "Все дело в глазах 🌸", - написала Лекси Кай.

За несколько часов посты собрали более 10 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети писали комплименты не только самой модели, но и ее милому питомцу.

Ранее мы писали, что Лекси Кай позировала в жарком образе на пляже. Раскрепощенная фитнес-модель надела топик-сеточку, под которым виднелись обнаженные прелести.

Грудь без белья эффектно выпирала и притягивала взгляд любого. Перед размещением такого фото Кай закрасила самое интимное белым маркером.

Напомним, Лекси Кай повеселилась на камеру, примерив новую модель белья с аккуратными завязками.

Чтобы выглядеть максимально соблазнительно, Лекси покрутила ягодицами перед объективом.

Пользователи сети, ожидаемо, в стороне не остались и засыпали Лекси комплиментами.

Напомним, фитнес-модель Лекси Кай еле вместила пышную красоту в узкий комбинезон

Также Politeka сообщала, что фитнес-модель Лекси Кай в тугих лосинах показала самые соблазнительные ракурсы

А еще Politeka писала, что фитнес-модель Лекси Кай с огромным декольте похвасталась тремя "арбузиками"