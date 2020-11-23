Американська фітнес-модель Соммер Рей захопила засмаглими формами в болотному бікіні в стилі "рятувальників Малібу"

Знаменита блогер і модель Соммер Рей розповідає про своє життя і тренування кожен день, публікуючи безліч кадрів в сторі і в основній стрічці профілю. Дівчина почала займатися в посиленому режимі ще з підліткового віку, так як їй особисто допомагала мама – знаменитий американський бодібілдер.

Тепер Рей вважається однією з найпопулярніших фітнес-блогерш в соціальній мережі і намагається показувати якомога більше сміливих кадрів. На фан-акаунтах також публікують сотні стильних знімків Соммер, вибираючи кращі з її останніх фото.

На одному з таких Рей позувала в болотного кольору монокіні без принтів і зайвих прикрас. Звично повернувшись спиною до камери, вона розпустила довгі локони і повернула голову в сторону. Рей посвітила пружними сідницями, за що отримала сотні компліментів:

«Я люблю🧡 дивитися на таке довше😜; Працюю старанно або майже не працюю, але дивлячись на неї прям нею; Вона не попадає в те ж саме, немає; чи не могли б ви проявити трохи любові; ідеальне прояв пристрасті 👀🍑😍; тепер я не можу зосередитися, тому що дивлюся на форму; Боже, чорт візьми, вона ідеальна ягідка; якого біса ці хлопці не дивляться 😂😂; Ура нереально; Я хочу бути таким, як ти, коли виросту; максимальна інтрига, красуня», - пишуть користувачі.

Раніше ми писали, що найчастіше дівчина показує, як веселиться на пляжі, розважається вдома з подружками або тренується вранці. При цьому молода красуня не боїться критики, так як вважає, що довела фігуру до досконалості.

Під час прогулянок Рей звертає з легкістю увагу на себе завдяки пишним формам. Як видно на фото, вона добре провела час з подружкою і без збентеження показала сідниці в дуже сміливому бікіні, ледь помітним через тілесного кольору і занадто крихітної тканини з тонкими лямками.

Повернувшись спиною до об'єктиву, обидві красуні похвалилися своїми формами і кокетливо поусміхалися для залучення уваги.

Нагадавши, фітнес-модель Соммер Рей випустила на свободу "крихт" у леопардовій білизні

А ще Politeka писала, що фітнес-модель Соммер Рей показала засмагле тіло, вивалявшись в піску

Також Politeka повідомляла, чтпро фітнес-модель Соммер Рей засліпила своїми принадами в" кислотному " бікіні