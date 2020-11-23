Американская фитнес-модель Соммер Рэй восхитила загорелыми формами в болотном бикини в стиле "спасателей Малибу"

Знаменитая блогер и модель Соммер Рей рассказывает о своей жизни и тренировках каждый день, публикуя множество кадров в Стори и в основной ленте профиля. Девушка начала заниматься в усиленном режиме еще с подросткового возраста, так как ей лично помогала мама – знаменитый американский бодибилдер.

Теперь Рей считается одной из самых популярных фитнес-блогерш в социальной сети и старается показывать как можно больше смелых кадров. На фан-аккаунтах также публикуют сотни стильных снимков Соммер, выбирая лучшие из ее последних фото.

На одном из таких Рей позировала в болотного цвета монокини без принтов и лишних украшений. Привычно повернувшись спиной к камере, она распустила длинные локоны и повернула голову в сторону. Рей посветила упругими ягодицами, за что получила сотни комплиментов:

«Я люблю🧡 смотреть на такое подольше😜; Работаю усердно или почти не работаю, но глядя на нее прям немею; Она не попадает в то же самое, нет; не могли бы вы проявить немного любви; идеальное проявление страсти 👀 чем вы их качаете?🍑😍; теперь я не могу сосредоточиться, потому что смотрю на форму; Боже, черт возьми, она идеальная ягодка; какого черта эти парни не смотрят 😂😂; Ура нереально; Я хочу быть таким, как ты, когда вырасту; максимальная интрига, красавица», - пишут пользователи.

Ранее мы писали, что чаще всего девушка показывает, как веселится на пляже, развлекается дома с подружками или тренируется по утрам. При этом молодая красотка не боится критики, так как считает, что довела фигуру до совершенства.

Во время прогулок Рей обращает с легкостью внимание на себя благодаря пышным формам. Как видно на фото, она хорошо провела время с подружкой и без смущения показала ягодицы в весьма смелом бикини, едва заметным из-за телесного цвета и слишком крошечной ткани с тонкими лямками.

Повернувшись спиной к объективу, обе красотки похвалились своими формами и кокетливо поулыбались для привлечения внимания.

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