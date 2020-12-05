Тут є, на що помилуватися

Популярна фітнес-модель Лексі Кай вразила шанувальників фігуристими "м'ячиками", оголивши зону декольте до непристойності

Як розповідає Politeka, кадрами знаменитість вирішила поділитися у себе на сторінці в Instagram.

"Тільки для ваших очей 💋 Чорний Суцільний", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованій фотографії Лексі Кай позує в облягаючому чорному боді з глибоким декольте, яке ефектно підкреслює її й без того розкішну фігуру.

"Вау, розкішне вбрання" « "виглядаєш бездоганно«,» що за супержінка«,» чудовий вигляд«," королева!", "сама елегантність", "боже, це жінка-кішка", - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що відома фітнес-модель Лексі Кай показала себе в максимально жаркому образі.

На фото красуня позувала з розпущеним волоссям і в майці. Лексі присіла навпочіпки і руками стиснула груди, роблячи її ще більше. Пишний бюст прямо випирав з декольте, яке було дивного розміру.

"Захоплено", - написала Лексі Кай під фотографією.

Шанувальники активно лайкали кадри з кумиром, залишивши "тонни" коментарів і захоплень вигинами знаменитості.

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