Популярна українська співачка Надя Дорофєєва показала забавну витівку свого чоловіка, музиканта Володимира Дантеса

Днями пара артистів взяла участь у новій фотосесії. Як пише Politeka.net, в сторіз Дорофєєва показала, як її чоловік займався свавіллям за кадром.

Так, на короткому відео, яким поділилася Надя, можна побачити, як Дантес підходить до чиїхось ніг, судячи з усього, закинутих на спинку стільця, і робить вигляд, ніби намагається їх облизати. При цьому, ноги взуті в масивні черевики, проте співака це зовсім не бентежить. Судячи з усього, ноги належать самій Наді, яку витівка чоловіка неабияк насмішила.

"Фуууу, о боже мій", - вимовляє співачка за кадром.

На самому відео Дорофєєва коротко написала: "Збоченець".

Варто відзначити, що незважаючи на свої легковажні дії, Дантес був при повному параді. Співак був одягнений в строгий костюм, що зробило кадри ще більш кумедними.

Раніше ми писали, що Надя показала кадри веселої вечірки з шампанським.

Так, на сторінці Дорофєєвої з'явилося атмосферне відео, на якому компанія друзів, серед яких багато представників українського шоу-бізнесу, а також чоловік Дорофєєвої співак Володимир Дантес весело проводять час за келихом шампанського.

Дорофєєва виглядає дуже стильно-на ній лаконічне чорне плаття і високі чорні чоботи. Образ доповнив макіяж з традиційно червоними губами.

Нагадаємо, підхмелена Дорофєєва не стримала пристрасті і влаштувала публічні ніжності з Дантесом.

Як повідомляла Politeka, томна Дорофєєва віртуозно довела до екстазу небезпечним декольте, Дантесу пощастило.

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