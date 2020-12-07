Всі як на підбір

Нещодавно Костянтин Меладзе презентував новий склад ВІА Гри, заявивши, що учасниць змінюють для того, щоб повертати натхнення

Politeka.net вирішила згадати, як виглядали колишні солістки ВІА Гри, а також порівняти їх з новим колективом, до якого увійшли три молоденькі дівчини.

Як відомо, в нову ВІА Гру увійшли Уляна Синецька, Ксенія Попова і Софія Тарасова. Всі дівчата дуже юні, а одна з них, за визнанням Меладзе, годиться йому у внучки.

Найбільш пишногрудими за весь час існування колективу були Надія Мейхер і Тетяна Котова. Ефектні дами завжди вражали своїми апетитними принадами.

А ось худенька Світлана Лобода хоч і не володіла пишними формами, але вміла полонити своєю енергетикою.

Еріка Герцег свого часу зачарувала шанувальників своєю ляльковою красою і ідеальною фігурою.

А ось Анна Седокова підкорювала мільйони чоловіків соковитими формами. Красуня виглядає чудово в будь-якому одязі.

Санта Дімопулос була однією з найбільш екзотичних солісток ВІА Гри. Нещодавно дівчина підкорила танцювальне шоу, показавши всім, на що здатна.

Віра Брежнєва на відміну від інших солісток зуміла підкорити серце самого творця колективу, який одружився з нею.

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