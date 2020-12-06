Рано чи пізно глядачі дізнаються, що сталося

Хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма знову заговорив про проект

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram 38-річний танцюрист зазначив, що у нього увійшло в звичку щонеділі вирушати на ефір.

"Перша неділя без "танців". Сезон @ tanci1plus1 виявився дуже складним і непередбачуваним, але, разом з тим, яскравим. Минув тиждень, я ніби охолов, але результати фіналу поки що не коментуватиму. Втішає те, що танцювали добре всі три пари», - зазначив Яма, знову нагадавши глядачам про скандальний фінал.

Він також додав, що в пам'ять про 2020 році йому не потрібно робити татуювання, тому що у нього залишиться шрам на руці.

"Попереду декілька новорічних зйомок і перший ювілей сина. Потім гастролі, фестивалі, знову зйомки, корпоративи, включно із Новим Роком... А можливо і ні - це ж 2020", - написав Влад, супроводивши пост серією фотографій, зроблених під час шоу.

У коментарях хореографу залишили кілька відгуків.

"Сумую за танцями", "Владик ви найкращий!", "Так люди вже все прокоментували, підтримую Вас!",- пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, перемогу в шоу пророкували Юлії Саніній, але перше місце в проекті дісталося Санті Дімопулос.

Нагадаємо, що напівроздягнений Влад Яма рвонув до красуні-дружини в чорному корсеті: "Ну як тут не бігти?".

Як повідомляла Politeka, конфлікт Нікітюк і Влада Ями не вщухає: ведуча відповіла матом на новий їдкий жарт.

Також Politeka писала, що брутальні Влад Яма з дружиною в шкіряних нарядах змусили тремтіти:"Амазонка і повелитель пустелі".