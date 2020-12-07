Українські та зарубіжні зірки показали найгарячіші образи з леопардовим прином

Хижий леопардовий візерунок вже давно вважається одним з найпоширеніших елементів спокусливого образу, який час від часу приміряє кожна відома красуня. Politeka.net зібрала топ найспекотніших образів з використанням цього принта.

Так, новим відео в леопардовому вбранні поділилася 6 грудня популярна українська співачка Оля Полякова. На кадрах вона демонструє присідання в облягаючому хижому комбінезоні.

У схожому вбранні, тільки з більшими плямами засвітилася і пишногруда Кайлі Дженнер – відома американська модель, зірка реаліті-шоу і сестра Кім Кардашьян.

До слова, сама Кім позувала в розкішній леопардовій сукні в обтяжку на обкладинці знаменитого шоу про свою зіркову сімейку. З нею в леопардових нарядах з'явилися і її сестри-Кортні і Хлої.

У свою чергу, українська співачка Надя Дорофєєва поділилася знімком, на якому позує перед дзеркалом в чорному ліфчику, прозорій блузці і леопардових шортиках.

Леопардовим вбранням похвалилася і популярна українська реперша Олена Олена на новому спільному знімку з Наталією Могилевською. Артистки зухвало присіли навпочіпки, показавши свій характер.

Люблять зірки і леопардові купальники. У них були помічені Настя Каменських і Світлана Лобода.

А ось американська модель Ебігейл Ретчфорд вирішила похвалитися своїми вражаючими формами в зухвалому леопардовому білизна з панчохами і ланцюжком.

Нагадаємо, епатажна Полякова без зайвої скромності показала, як виглядає після бурхливої ночі.

Як повідомляла Politeka, соковита Кайлі Дженнер без ліфчика показала свою сміливість прямо на вулиці: сестричка Кардашьян оцінила.

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