Українські та зарубіжні зірки показали найгарячіші образи з леопардовим прином
Хижий леопардовий візерунок вже давно вважається одним з найпоширеніших елементів спокусливого образу, який час від часу приміряє кожна відома красуня. Politeka.net зібрала топ найспекотніших образів з використанням цього принта.
Так, новим відео в леопардовому вбранні поділилася 6 грудня популярна українська співачка Оля Полякова. На кадрах вона демонструє присідання в облягаючому хижому комбінезоні.
У схожому вбранні, тільки з більшими плямами засвітилася і пишногруда Кайлі Дженнер – відома американська модель, зірка реаліті-шоу і сестра Кім Кардашьян.
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До слова, сама Кім позувала в розкішній леопардовій сукні в обтяжку на обкладинці знаменитого шоу про свою зіркову сімейку. З нею в леопардових нарядах з'явилися і її сестри-Кортні і Хлої.
У свою чергу, українська співачка Надя Дорофєєва поділилася знімком, на якому позує перед дзеркалом в чорному ліфчику, прозорій блузці і леопардових шортиках.
Леопардовим вбранням похвалилася і популярна українська реперша Олена Олена на новому спільному знімку з Наталією Могилевською. Артистки зухвало присіли навпочіпки, показавши свій характер.
Люблять зірки і леопардові купальники. У них були помічені Настя Каменських і Світлана Лобода.
А ось американська модель Ебігейл Ретчфорд вирішила похвалитися своїми вражаючими формами в зухвалому леопардовому білизна з панчохами і ланцюжком.
Нагадаємо, епатажна Полякова без зайвої скромності показала, як виглядає після бурхливої ночі.
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