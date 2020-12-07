Украинские и зарубежные звезды показали самые горячие образы с леопардовым прином

Хищный леопардовый узор уже давно считается одним из самых распространенных элементов соблазнительного образа, который время от времени примеряет каждая известная красотка. Politeka.net собрала топ самых жарких образов с использованием этого принта.

Так, новым видео в леопардовом наряде поделилась 6 декабря популярная украинская певица Оля Полякова. На кадрах она демонстрирует приседания в облегающем хищном комбинезоне.

В похожем наряде, только с более крупными пятнами засветилась и пышногрудая Кайли Дженнер – известная американская модель, звезда реалити-шоу и сестра Ким Кардашьян.

К слову, сама Ким позировала в роскошном леопардовом платье в обтяжку на обложке знаменитого шоу о своей звездной семейке. С ней в леопардовых нарядах появились и ее сестры – Кортни и Хлои.

В свою очередь, украинская певица Надя Дорофеева поделилась снимком, на котором позирует перед зеркалом в черном лифчике, прозрачной блузке и леопардовых шортиках.

Леопардовым нарядом похвасталась и популярная украинская рэперша Алена Алена на новом совместном снимке с Натальей Могилевской. Артистки дерзко присели на корточки, показав свой характер.

Любят звезды и леопардовые купальники. В них были замечены Настя Каменских и Светлана Лобода.

А вот американская модель Эбигейл Рэтчфорд решила похвастаться своими впечатляющими формами в дерзком леопардовом белье с чулками и цепочкой.

Напомним, эпатажная Полякова без лишней скромности показала, как выглядит после бурной ночи.

Как сообщала Politeka, сочная Кайли Дженнер без лифчика показала свою смелость прямо на улице: сестричка Кардашьян оценила.

Также Politeka писала, что подвыпившая Дорофеева не сдержала страсти и устроила публичные нежности с Дантесом.