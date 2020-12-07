Знаменитий український хореограф і один із суддів "Танців з зірками" Влад Яма розповів про жорсткі правила, з якими зіткнулися учасники шоу

Не так давно українці побачили фінал популярного танцювального шоу, за яким до цього стежили протягом декількох місяців. В інтерв'ю Каті Осадчій для "Світського життя" Яма зізнався, що за кадром проекту залишилися деякі жорсткі правила, яких повинні були дотримуватися учасники.

Так, танцюрист розповів, що після своєї травми, яку він отримав прямо під час ефіру в номері зі співачкою Юлією Саніною він не отримав від проекту ніякої компенсації, адже вона не передбачена. Зате учасників шоу цілком можуть оштрафувати за деякі проступки, наприклад - за запізнення.

"Якщо ти запізнишся на прямий ефір, то ти втрачаєш половину гонорару за весь сезон. Я ніколи не спізнююся, тому я спокійно до цього ставлюся. А щодо фізичних травм - ні, не було там такого", - відверто розповів Яма.

Танцюрист також зізнався, що після травми руки, яку він отримав виконуючи підтримки з Саніною, і послідувала операції він не впевнений, чи захоче виходити на паркет в наступному сезоні.

Нагадаємо, раніше Яма висловився про фінал шоу.

"Минув тиждень, я начебто охолов, але результати фіналу поки коментувати не буду. Втішає те, що танцювали добре всі три пари", - написав він.

Нагадаємо, пристрасті навколо "Танців з зірками" не вщухають, Влад Яма заговорив про фінал шоу: "Я начебто охолов, але...".

Як повідомляла Politeka, напівроздягнений Влад Яма з "Танців з зірками" рвонув до красуні-дружини в чорному корсеті.

Також Politeka писала, що конфлікт Нікітюк і ями з "Танців з зірками" не вщухає: ведуча відповіла матом на новий їдкий жарт.