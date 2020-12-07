Долару міцно дістанеться від гривні, НБУ оновив курс валют: чого чекати українцям

Курс валют в Україні 7 грудня покаже хитрі задуми гривні, яка після стрімкого падіння атакує долар і євро

Вічнозелений "американець" сьогодні трохи спіткнеться. Йдеться про 1,25 пунктів. Євро також чекає "кулак" гривні. Міжбанк відкриється з -1,52 пунктів.

Курс валют в Україні 7 грудня буде таким:

100 доларів – 2829,13 грн;

100 євро-3438,95 грн.

"Від штрафу до позбавлення волі": серйозне покарання чекає порушників карантину в Україні, що під забороною

Українців можуть відправити до в'язниці за порушення карантинних правил.

Про те, кому і за що загрожує покарання розповів начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.

За його словами, в дитячих садках і школах під час пандемії відповідальність за дотримання правил покладена на керівників цих навчальних закладів.

"За дотримання цих правил відповідає директор школи, інакше йому загрожує покарання за статтею 325 Кримінального кодексу", - підкреслив Рубан.

Порушення цієї статті карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Зростання прожиткового мінімуму з 1 грудня, кому нарахують підвищені виплати: "до 227 тисяч..."

Стало відомо, як зросли страхові виплати для українців після підвищення прожиткового мінімуму.

Як відомо, з 1 грудня було підвищено розмір прожиткового мінімуму для працездатних українців - з 2197 гривень до 2270 гривень.

Разом з цим розмір допомоги для осіб, які мають право на виплати від Фонду соцстрахування, з 1 грудня зріс:

потерпілому внаслідок НП на виробництві відповідно до ступеня втрати професійної працездатності (максимально 17 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, при 100% втраті працездатності) - 38 590 грн;

сім'ї у разі смерті потерпілого – 100 розмірів прожиткового мінімуму) - 227000 грн;

утриманцю у разі смерті потерпілого – 20 мінімумів) - 45 400 грн.

Заради порівняння, до 1 грудня розміри виплат становили 37349 грн, 219700 грн і 43940 грн відповідно.

Хто переміг на виборах мера Кривого Рогу: дані екзит-полів

Явка виборців у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області, де пройшло повторне голосування на виборах міського голови, становить 35,14%. У виборчий бюлетень були включені Дмитро Шевчик ("Слуга народу") і Костянтин Павлов ("опозиційна платформа - за життя"), які в першому турі 25 жовтня, отримали 25,94% і 9,15% голосів відповідно.

Результати екзит-полів на виборах мера Кривого Рогу говорять про перемогу обох кандидатів. В одному переміг Костянтин Павлов, в іншому - Дмитро Шевчик.

Так, за даними опитування "Центру дослідження розвитку територій", у кандидата від "опозиційної платформи - за життя" Павлова 58,86% голосів, а у Дмитра Шевчика від "Слуги народу" - 41,14%. За їх результатами, перемагає Костянтин Павлов.

А ось, екзит-пол на замовлення "української політики" стверджує, що переміг Дмитро Шевчик, за якого, за їхніми даними, проголосували 51,7% виборців, а за Павлова - 47,2%.