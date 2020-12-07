Доллару крепко достанется от гривны, НБУ обновил курс валют: чего ждать украинцам

Курс валют в Украине 7 декабря покажет хитрые замыслы гривны, которая после стремительного падения атакует доллар и евро

Вечнозеленый «американец» сегодня немного споткнется. Речь идет про 1,25 пунктов. Евро также ждет «кулак» гривны. Межбанк откроется с -1,52 пунктов.

Курс валют в Украине 7 декабря будет таким:

100 долларов – 2829,13 грн;

100 евро – 3438,95 грн.

"От штрафа до лишения свободы": серьезное наказание ждет нарушителей карантина в Украине, что под запретом

Украинцев могут отправить в тюрьму за нарушение карантинных правил.

О том, кому и за что грозит наказание рассказал начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

По его словам, в детских садах и школах во время пандемии ответственность за соблюдение правил возложена на руководителей этих учебных заведений.

"За соблюдении этих правил отвечает директор школы, иначе ему грозит наказание по статье 325 Уголовного кодекса", - подчеркнул Рубан.

Нарушение этой статьи наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

Рост прожиточного минимума с 1 декабря, кому начислят повышенные выплаты: "До 227 тысяч..."

Стало известно, как выросли страховые выплаты для украинцев после повышения прожиточного минимума.

Как известно, с 1 декабря был повышен размер прожиточного минимума для трудоспособных украинцев - с 2197 гривен до 2270 гривен.

Вместе с этим размер пособия для лиц, имеющих право на выплаты от Фонда соцстрахования, с 1 декабря вырос:

пострадавшему вследствие ЧП на производстве в соответствии со степенью потери профессиональной трудоспособности (максимально 17 размеров прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц, при 100% потере трудоспособности) - 38 590 грн;

семье в случае смерти потерпевшего (100 размеров прожиточного минимума) – 227000 грн;

иждивенцу в случае смерти потерпевшего (20 минимумов) – 45 400 грн.

Ради сравнения, до 1 декабря размеры выплат составляли 37349 грн, 219700 грн и 43940 грн соответственно.

Кто победил на выборах мэра Кривого Рога: данные экзит-полов

Явка избирателей в городе Кривой Рог Днепропетровской области, где прошло повторное голосование на выборах городского головы, составляет 35,14%. В избирательный бюллетень были включены Дмитрий Шевчик ("Слуга народа") и Константин Павлов ("Оппозиционная платформа - За жизнь"), которые в первом туре 25 октября, получили 25,94% и 9,15% голосов соответственно.

Результаты экзит-полов на выборах мэра Кривого Рога говорят о победе обоих кандидатов. В одном победил Константин Павлов, в другом - Дмитрий Шевчик.

Так, по данным опроса "Центра исследования развития территорий", у кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Павлова 58,86% голосов, а у Дмитрия Шевчика от "Слуги народа" - 41,14%. По их результатам, побеждает Константин Павлов.

А вот, экзит-пол по заказу "Украинской политики" утверждает, что победил Дмитрий Шевчик, за которого, по их данным, проголосовали 51,7% избирателей, а за Павлова - 47,2%.