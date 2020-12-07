Такого не было давно

Курс валют в Украине 7 декабря покажет хитрые замыслы гривны, которая после стремительного падения атакует доллар и евро

Таким является прогноз специалистов из НБУ, рассказывает Politeka.

Вечнозеленый «американец» сегодня немного споткнется. Речь идет про 1,25 пунктов. Евро также ждет «кулак» гривны. Межбанк откроется с -1,52 пунктов.

Курс валют в Украине 7 декабря будет таким:

100 долларов – 2829,13 грн;

100 евро – 3438,95 грн.

Специалисты прогнозируют, что российский рубль сегодня немного «задержится» на возвышении. Десять «деревянных» сегодня можно будет купить за 3,7816 грн.

Как мы рассказывали до этого, в первую неделю декабря гривна укрепила свои позиции, но до конца года ситуация может изменится

По мнению экспертов, проникновение средств в экономику будет медленным. Поэтому на фоне слабой деловой активности такая эмиссия не приведет к удешевлению украинской валюты, по крайней мере в текущем году.

В то же время Андрей Шевчишин считает, что на ситуацию может повлиять ужесточение карантинных мер в связи с возможным ухудшение эпидемиологической ситуации в стране.

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