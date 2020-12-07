Незважаючи на карантинні труднощі, в Україні продовжують зростати зарплати

Це видно за даними Держстату, пише «Хвиля». Згідно з цифрами, у жовтні 2020 року зарплати в Україні знову підросли. Середні виплати перевищили 12 тисяч гривень на місяць. При цьому кожен п'ятий українець офіційно отримує не більше 6000 гривень.

Відзначається, що з вересня зарплати в Україні показали зростання 1,5%. А якщо порівнювати жовтневі виплати з торішнім аналогічним періодом, вони зросли на 13,5%. Однак, якщо враховувати інфляцію, реальна заробітна плата з минулого року зросла на 10,6%.

Якщо дивитися по регіонах, то найвища зарплата традиційно фіксується в Києві. Там отримують в середньому 17 494 гривень. Найнижчі зарплати зафіксовані на Волині – 9861 гривень.

Нагадаємо, що в січні в Україні в черговий раз зросте мінімальна зарплата. Цього разу вона зросте з 5 до 6 тисяч гривень. Ще одне підвищення заплановане на літо - мінімалка підніметься до 6,5 тисяч гривень. Це має відбитися і на середній зарплаті по Україні.

Відомо, що на підвищення мінімалки з бюджету витратять понад 40 млрд гривень. Однак це дозволить підвищити зарплати медичним працівникам, вчителям та іншим бюджетникам.

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