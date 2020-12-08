Американська фітнес-модель Соммер Рей влаштувала фотосесію в спортивному боді прямо на підлозі

Незважаючи на молодий вік, дівчина вже прославилася в соціальній мережі Instagram і стала однією з найпопулярніших фітнес-моделей. Перевершивши багатьох пишнотілих красунь, Соммер пишається тим, що володіє натуральною красою. При цьому дівчина зовсім не приховує: вона задоволена тим, як сама «зробила» своє тіло.

Вся справа в тому, що Рей почала займатися посиленими тренуваннями разом з мамою з шістнадцяти років. Так як батьки Соммер є бодібілдерами, скласти програму тренування для майбутньої чемпіонки їм не склало труднощів.

На фан-акаунтах також з'являються кращі фото Рей, наприклад, на одному з таких вона позувала в чорних гетрах і короткому танцювальному боді з різнокольоровим принтом з темними вставками на бюсті.

Ось як реагують в мережі:

"Божественна; вау😍 розкішна дівчина; це прекрасна любов😍; О привіт, спортсменка на всі сто; ура ангел, Соммер. Luv u, красива. Завжди пам'ятай про це!; вона знає, як захопити😛 😛; красуня !! ❤ ; так красиво, це несправедливо 🥺; йди назад плз; Королева✨; приголомшливо😍 😍».

Раніше ми писали, що найчастіше дівчина показує, як веселиться на пляжі, розважається вдома з подружками або тренується вранці. При цьому молода красуня не боїться критики, так як вважає, що довела фігуру до досконалості.

Під час прогулянок Рей звертає з легкістю увагу на себе завдяки пишним формам. Як видно на фото, вона добре провела час з подружкою і без збентеження показала сідниці в дуже сміливому бікіні, ледь помітним через тілесного кольору і занадто крихітної тканини з тонкими лямками.

Повернувшись спиною до об'єктиву, обидві красуні похвалилися своїми формами і кокетливо поусміхалися для залучення уваги.

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