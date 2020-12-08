Американская фитнес-модель Соммер Рэй устроила фотосессию в спортивном боди прямо на полу

Несмотря на молодой возраст, девушка уже прославилась в социальной сети Инстаграм и стала одной из самых популярных фитнес-моделей. Превзойдя многих пышнотелых красоток, Соммер гордится тем, что обладает натуральной красотой. При этом девушка совсем не скрывает: она довольна тем, как сама «сделала» свое тело.

Все дело в том, что Рей начала заниматься усиленными тренировками вместе с мамой с шестнадцати лет. Так как родители Соммер являются бодибилдерами, составить программу тренировки для будущей чемпионки им не составило труда.

На фан-аккаунтах также появляются лучшие фото Рей, к примеру, на одном из таких она позировала в черных гетрах и коротком танцевальном боди с разноцветным принтом с темными вставками на бюсте.

Вот как реагируют в сети:

«Божественная; вау😍 роскошная девушка; это прекрасная любовь😍; О привет, спортсменка на все сто; Ура ангел, Соммер. Luv u, красивая. Всегда помни об этом!; она знает, как увлечь😛😛; Красотка !! ❤; так красиво, это несправедливо, вышла на охоту🥺; Следуй назад плз; Королева✨; Потрясающе 😍😍».

Ранее мы писали, что чаще всего девушка показывает, как веселится на пляже, развлекается дома с подружками или тренируется по утрам. При этом молодая красотка не боится критики, так как считает, что довела фигуру до совершенства.

Во время прогулок Рей обращает с легкостью внимание на себя благодаря пышным формам. Как видно на фото, она хорошо провела время с подружкой и без смущения показала ягодицы в весьма смелом бикини, едва заметным из-за телесного цвета и слишком крошечной ткани с тонкими лямками.

Повернувшись спиной к объективу, обе красотки похвалились своими формами и кокетливо поулыбались для привлечения внимания.

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