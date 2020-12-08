Відома співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка Nikita, з'явилася в максимально жаркому образі

На фото Кумейко позує без одягу і білизни. Красуня руками притиснула пишний бюст, роблячи кадр дуже спокусливим. Волосся у Анастасії були зібрані назад, а образ доповнила зірка яскравим макіяжем. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"DG NANA-вібрації", - підписала кадр красуня.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але так і хочеться додати: "нереальна кішечка".

Повідомлялося, що українська співачка і екс-учасниця групи Nikita Анастасія Кумейко в черговий раз влаштувала запальні танці на тлі холодильника.

Артистка з туго затягнутим хвостом і без макіяжу на обличчі вбралася в чорне боді, виставивши напоказ свої стрункі ноги і пружні сідниці.

Кумейко запально рухалася під музику, спокусливо розставляла ноги і руки, а також рухала стегнами під Арабські мотиви.

Ми писали, що колишня учасниця групи Nikita Анастасія Кумейко вразила шанувальників, примірявши відверту червону білизну.

Так, зірка влаштував конкурс» покажи мені", в результаті чого один з шанувальників попросив червону білизну.

"Якщо Бог хотів, щоб ми були оголеними, навіщо тоді він придумав сексуальну білизну?» - йдеться у відповіді Кумейко.

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