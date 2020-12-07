Потужний антициклон відчують на собі мешканці деяких українских регіонів

Про це попередила синоптик Наталка Діденко, оприлюднюючи свіжий прогноз погоди на 8 грудня.

За її словами, завтра буде сухо у більшості регіонів, а опади можливі на південному Заході та у західних областях.

Не виключено, что опади можуть дістатися Київської та Вінницької областей.

Найбільше з морозами не пощастить мешканцям Сходу, де прогнозується вночі до -14.

"Найближчої ночі очікується -5-11 градусів, на Сході -7-14 градусів, у західних областях 0-5 морозу, у південній частині -2-8 градусів морозу, на півдні Одещини близько нуля. Вдень у вівторок температура повітря становитиме -1-5 градусів, на Заході та Півдні від 2 морозу до 2 тепла, в Криму та на Закарпатті +4+8 градусів", - зазначила Наталка Діденко у своєму мікроблозі.

Що стосується погоди у Києві, то завтра побільшає хмар, тому можлива невелика сніжна мрячка. Підсумовуючи, синоптик зазначила, що у столиці завтра буде потужний вітер 7-12 м/с із сильними поривами.

Раніше ми розповідали, що температурні качелі розірвуть Україну на цьому тижні.

Зокрема, в період з 7 по 11 грудня синоптики прогнозують різкі температурні скачки від -13 до +10 у різних регіонах країни.

Найбільше не пощастить мешканцям Сходу, на яких обрушаться потужні нічні морози.

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