Українців попередили про прохолодну погоду 6 грудня, в День Збройних сил України
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку народного синоптика Наталки Діденко у соцмережі.
Так, Діденко розповіла, що завтра, у неділю, найбільше шансів у хмарної погоди буде в західних областях та на південному сході, включно з Кримом.
В інших регіонах не тільки не передбачаються опади, а ще й може бути доволі сонячно. Однак цьому може завадити капосний туман.
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Синоптик попередила, що в неділю температура повітря відчутно знизиться.
Найближчої ночі буде від -3 до -8 градусів, у східних регіонах країни - -5...-11 градусів, на заході та на південному заході - від нуля до трьох градусів тепла.
Також Діденко попередила про ожеледицю на дорогах.
У Києві в неділю опадів не передбачається, а також є надія на те, що вийде сонце.
Найближчоі ночі у столиці температура буде до -5...-7, на околицях може й нижче, а вдень - від нуля до -2 градусів.
При цьому синоптик запевнила, що таке похолодання очікується короткочасним.
Вже у другій половині наступного тижня в країні буде набагато тепліше.
"Зрозуміло, що такі депресивні тумани, стрибки тиску, температурні гойдалки трохи тиснуть і давлять, але ж ми знаємо, що сонце все одно буде", - написала вона.
Нагадаємо, грудень здивує перепадом температури, погода різко зміниться.
Як повідомляла Politeka, антициклон зі снігом і морозами прорвався в Україну, по яких областях вдарить негода.
Також Politeka писала, що грудень обрушить новий удар, снігом і дощами не закінчиться.