Українців попередили про прохолодну погоду 6 грудня, в День Збройних сил України

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку народного синоптика Наталки Діденко у соцмережі.

Так, Діденко розповіла, що завтра, у неділю, найбільше шансів у хмарної погоди буде в західних областях та на південному сході, включно з Кримом.

В інших регіонах не тільки не передбачаються опади, а ще й може бути доволі сонячно. Однак цьому може завадити капосний туман.

Синоптик попередила, що в неділю температура повітря відчутно знизиться.

Найближчої ночі буде від -3 до -8 градусів, у східних регіонах країни - -5...-11 градусів, на заході та на південному заході - від нуля до трьох градусів тепла.

Також Діденко попередила про ожеледицю на дорогах.

У Києві в неділю опадів не передбачається, а також є надія на те, що вийде сонце.

Найближчоі ночі у столиці температура буде до -5...-7, на околицях може й нижче, а вдень - від нуля до -2 градусів.

При цьому синоптик запевнила, що таке похолодання очікується короткочасним.

Вже у другій половині наступного тижня в країні буде набагато тепліше.

"Зрозуміло, що такі депресивні тумани, стрибки тиску, температурні гойдалки трохи тиснуть і давлять, але ж ми знаємо, що сонце все одно буде", - написала вона.

Нагадаємо, грудень здивує перепадом температури, погода різко зміниться.

Як повідомляла Politeka, антициклон зі снігом і морозами прорвався в Україну, по яких областях вдарить негода.

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