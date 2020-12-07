Погода в Україні 7 грудня змусить громадян відчути справжні "гойдалки", але опадів чекати не варто

Таким є прогноз фахівців, розповідає Politeka.

Так, на заході буде сонячно і трохи хмар. Вдень повітря "побалує" 0-2 градусами тепла. Лише на Закарпатті синоптики прогнозують від 9 до 11 тепла вдень. А ось після заходу сонця картина зміниться: очікується від -1 до -7 зі знаком «мінус».

Куди прохолодніше сьогодні буде на півночі України, де вдень стовпчик термометра покаже від +1 до -2 градусів. Після заходу сонця, стверджують в Укргідрометцентрі, буде від -7 до -9 морозу.

Аналогічна картина буде і в центральних областях, де повітря прогріється вдень до +1-2 градусів за Цельсієм. Увечері будуть стабільні "морози", синоптики говорять про-6-9 за Цельсієм.

Сонячно і без дощів буде і на півдні України, де стовпчик термометра прогріється максимум до 2 тепла вдень. Вночі очікується похолодання до-5-9 морозу.

Куди прохолодніше очікується на сході країни. Ці області вдень чекають 0-3 морозу, а вночі аж до 8-11 зі знаком «мінус».

Українців, які проживають у столиці та приміських населених пунктах, сьогодні грудень зазнає 0-2 градусами нижче нуля. Вночі буде ще холодніше: синоптики прогнозують-7-9 за Цельсієм.

Нагадавши, погода розгойдає українців, синоптики попередили про перепади від морозів до +11.

Як повідомляла Politeka, погода не пощадить, українців попередили про різке похолодання та ожеледицю.

Також Politeka писала, що грудень розірве Україну небувалими "плюсами", але з погодою пощастить не всім.