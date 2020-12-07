Погода в Украине 7 декабря заставит граждан прочувствовать настоящие «качели», но осадков ждать не стоит

Таким является прогноз специалистов, рассказывает Politeka.

Так, на западе будет солнечно и немного облаков. Днем воздух «побалует» 0-2 градусами тепла. Лишь на Закарпатье синоптики прогнозируют от 9 до 11 тепла днем. А вот после захода солнца картина изменится: ожидается от -1 до -7 со знаком «минус».

Куда прохладнее сегодня будет на севере Украины, где днем столбик термометра покажет от +1 до -2 градусов. После захода солнца, утверждают в Укргидрометцентре, будет от -7 до -9 мороза.

Аналогичная картина будет и в центральных областях, где воздух прогреется днем до +1-2 градусов по Цельсию. Вечером будут стабильные «морозы», синоптики говорят про -6-9 по Цельсию.

Солнечно и без дождей будет и на юге Украины, где столбик термометра прогреется максимум до 2 тепла днем. Ночью ожидается похолодание до -5-9 мороза.

Куда прохладнее ожидается на востоке страны. Эти области днем ждут 0-3 мороза, а ночью вплоть до 8-11 со знаком «минус».

Украинцев, которые проживают в столице и пригородных населенных пунктах, сегодня декабрь испытает 0-2 градусами ниже нуля. Ночью будет еще холоднее: синоптики прогнозируют -7-9 по Цельсию.

Напомним, погода раскачает украинцев, синоптики предупредили о перепадах от морозов до +11.

Как сообщала Politeka, погода не пощадит, украинцев предупредили о резком похолодании и гололедице.

Также Politeka писала, что декабрь разорвет Украину небывалыми «плюсами», но с погодой повезет не всем.