Погода в Україні 6 грудня буквально розірве країну навпіл, поки одних накриють "весняні" плюси, інших чекають справжні морози

Таким є прогноз синоптиків, розповідає Politeka.

На Західній Україні сьогодні буде без сонця, переважно. А стовпчик термометра покаже від 0 до 4 тепла. Лише на Закарпатті очікуються небувалі "плюси «від 9 до 11 градусів зі знаком»плюс". Ближче до вечора показник опуститься до 0-4 градусів зі знаком "плюс".

Без дощів сьогодні очікується і на півночі України, хоча буде істотно прохолодніше. Вдень від + 2 до -2 за Цельсієм і хмарність з переважним проясненням. Після заходу сонця ситуація різко зміниться: синоптики кажуть про-2-10 морозу. Дощів чекати не варто.

Жителів Києва та приміських населених пунктів сьогодні погода побалує 0-2 морозу. А ось ближче до вечора показник опуститься до-5-7 градусів зі знаком»мінус".

Аналогічна погода буде в центральній частині України. Тут повітря буде в районі від -3 морозу до + 2 зі знаком «плюс». Опадів чекати не варто.

Жителів приморських районів сьогодні чекає сонце і невеликі Хмари. Тут повітря прогріється до -1+4 за Цельсієм. Ближче до вечора очікується похолодання аж до-2-4 морозу.

Прохолодніше сьогодні опиниться на сході України. Вдень зима "побалує" -1-3 градусами. А після обіду і зовсім почне зниження, зупинившись в районі-7 - 10 морозу.

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