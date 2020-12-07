Мощный антициклон почувствуют на себе жители некоторых украинских регионов

Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко, обнародуя свежий прогноз погоды на 8 декабря.

По ее словам, завтра будет сухо в большинстве регионов, а осадки возможны на юго-Западе и в западных областях.

Не исключено, что осадки могут добраться до Киевской и Винницкой областей.

Больше всего с морозами не повезет жителям Востока, где прогнозируется ночью до -14.

"Ближайшей ночью ожидается -5-11 градусов, на Востоке -7-14 градусов, в западных областях 0-5 мороза, в южной части -2-8 градусов мороза, на юге Одесской области около нуля. Днем во вторник температура воздуха составит -1- 5 градусов, на Западе и юге от -2 до +2, в Крыму и на Закарпатье +4+8 градусов", - отметила Наталья Диденко в своем микроблоге.

Что касается погоды в Киеве, то завтра станет больше облаков, поэтому возможна небольшая снежная морось. Подытоживая, синоптик отметила, что в столице завтра будет мощный ветер 7-12 м/с с сильными порывами.

Ранее мы рассказывали, что температурные качели разорвут Украину на этой неделе.

В частности, в период с 7 по 11 декабря синоптики прогнозируют резкие температурные скачки от -13 до +10 в разных регионах страны.

Больше всего не повезет жителям востока, на которых обрушатся мощные ночные морозы.

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