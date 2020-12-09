Популярна і ефектна фітнес-модель Лексі Кай захопила фігурою в сірому спортивному костюмі

Молода спортсменка прославилася завдяки своїй любові до спорту. Справа в тому, що дівчина почала займатися через те, що вона схильна до повноти з народження і щоб стримувати вагу в нормі, їй доводиться постійно займатися. Сама Лексі зазначає: вона не вважає себе товстою, але знає, в чому її проблема.

На своїх фото в Instagram дівчина постійно підкреслює достоїнства всіма можливими способами. І цей раз не був винятком. Спортсменка повернулася до камери напівбоком і продемонструвала пружні форми в сірих лосинах.

Ось як реагують в мережі:

"Близнюки, що кидають виклик гравітації💣 😱 😇 👌; який шматок красивого пирога; смачний вигляд❤️❤; ці легінси приголомшливі; дуже добре; приголомшливий вид, бомби на мільйон; гарний вигляд; це виграш🔥 🔥; красива; так неймовірно сексуально !!! 💖 💖 ; Я міг загубитися в цьому; вона прекрасна; така красива і гаряча дитинко👌 👌 💋; твоя краса зачаровує мене».

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На представлених кадрах видно, що дівчина вирішила позайматися на вулиці, та ще й у вельми зухвалому вигляді-крихітному салатовим бікіні, що зовсім не приховав її фігуру. Таким чином Кай не тільки похвалилася вправами для підтягнутих сідниць і стегон, але ще і показала свої достоїнства у всій красі зі сміливого ракурсу.

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