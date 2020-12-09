Популярная и эффектная фитнес-модель Лекси Кай восхитила фигурой в сером спортивном костюме

Молодая спортсменка прославилась благодаря своей любви к спорту. Дело в том, что девушка начала заниматься из-за того, что она предрасположена к полноте с рождения и чтобы сдерживать вес в норме, ей приходится постоянно заниматься. Сама Лекси отмечает: она не считает себя толстой, но знает, в чем ее проблема.

На своих фото в Инстаграм девушка постоянно подчеркивает достоинства всеми возможными способами. И этот раз не был исключением. Спортсменка повернулась к камере полубоком и продемонстрировала упругие формы в серых лосинах.

Вот как реагируют в сети:

«Близнецы, бросающие вызов гравитации💣😱😇👌; Какой кусок красивого пирога; Вкусный вид❤️❤; Эти леггинсы потрясающие; Очень хорошо; Оглушающий вид, бомбы на миллион; Красивый вид; Это выигрыш 🔥🔥; красивая; Так невероятно сексуально !!! 💖💖; Я мог потеряться в этом; Она прекрасна; Такая красивая и горячая детка👌👌💋; Твоя красота очаровывает меня».

Мы также писали, что фитнес-красотка склонна к полноте, и чтобы корректировать фигуру так, как ей надо, Лекси занимается едва ли не каждый день.

На представленных кадрах видно, что девушка решила позаниматься на улице, да еще и в весьма дерзком виде – крошечном салатовым бикини, что совсем не скрыл ее фигуру. Таким образом Кай не только похвалилась упражнениями для подтянутых ягодиц и бедер, но еще и показала свои достоинства во всей красе со смелого ракурса.

Напомним, фитнес-модель Лекси Кай еле вместила пышную красоту в узкий комбинезон

Также Politeka сообщала, что фитнес-модель Лекси Кай в тугих лосинах показала самые соблазнительные ракурсы

А еще Politeka писала, что фитнес-модель Лекси Кай с огромным декольте похвасталась тремя "арбузиками"