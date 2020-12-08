Зовсім не така, як на екрані

Американська актриса та співачка Дженніфер Лопес, красою якої захоплюються мільйони, ошелешила виглядом у реальному житті

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок 51-річної зірки в Instagram, опублікований цікавий кадр, на якому Джей Ло постала в ліжку, оточена ноутбуками, і з мобільним телефоном в руці.

Артистка замоталася в біле простирадло, з-під якого було видно тоненькі лямки нижньої білизни, зібрала на швидку руку волосся в пучок та натягнула на ніс окуляри в товстій темній оправі. Лопес напружено щось розглядала на екрані одного з ноутів.

"Я: перевіряю електронну пошту, відповідаю на повідомлення і бачу, що я можу дізнатися в Tik Tok, коли прокинуся! LOL 🤓", - йдеться в підписі до кадру.

Таку Дженніфер, домашню, без прикрас рідко коли побачиш. Зазвичай в Instagram красуня виставляє "прилизані" фото, або ж, якщо й без макіяжу, то обов'язково так, щоб була видна її соковита фігура - Лопес завжди могла похвалитися крутими стегнами та пружним бюстом, і вік цьому не перешкода, адже з роками, артистка, як вино, тільки гарнішає.

Раніше ми повідомляли, "бронзова" Лопес звела з розуму пікантною фотосесією, заради якої позбулася зайвого одягу, залишившись в ліфчику. Співачка приголубила себе на камеру, погладжуючи шию і обличчя. Для більшого ефекту Дженніфер закрила очі й розтягнулася в задоволеній посмішці - незважаючи на постановочність кадрів, Лопес переконливо виглядає в цьому розкішному образі, демонструючи млість і задоволення.

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