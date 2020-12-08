Заспаний Максим Галкін вирішив записати сторіс, але залишився незадоволений своїм зовнішнім виглядом

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Галкін опублікував відео, на якому виглядав заспаним і зарослим. Волосся коміка були розпатлані, а щетина приваблювала погляд. Галкін знімав себе і кривлявся, явно залишившись незадоволеним своєю зовнішністю.

"Господи. А чому у мужиків немає цих масочек дивовижних, які трохи прикрасять ранок. Зараз почекайте", - заявив Максим.

На наступному сторіс артист використовував популярну маску-фільтр, яка зробила його вельми симпатичним.

"Але ось же, зовсім інша справа, моя хороша", - розцвів і почав посміхатися Галкін.

Раніше ми писали, що в мережі з'явився уривок з кліпу Алли Пугачової «Скажи мені, Алла», який був знятий в 2018 році. На фото Алла постала в образі байкерши. Нестаріюча зірка без зайвої скромності позувала у вузьких джинсах і шкіряному пальто.

Як відомо, Пугачова і Галкін закрутили роман на початку 2000-х. Як зізнавалася пізніше Пугачова, вона почала зустрічатися з молодим коміком, коли ще була офіційно одружена з Філіпом Кіркоровим. За Галкіна примадонна вийшла заміж в 2011 році.

Нагадаємо, що грайлива Пугачова публічно присоромила Максима Галкіна, розповівши подробиці їхнього особистого життя:"Просто відьма".

Як повідомляла Politeka, Галкін з дітьми довели Пугачову до істеричного крику, відео: «Господи, а раптом інфаркт».

Також Politeka писала, що Алла Пугачова вся в чорному не впоралася з нахлинувшими емоціями:"розплакалася".