Американська фітнес-модель Соммер Рей підкорила трендовим бікіні під час прогулянки на відпочинку

Популярна фітнес-модель прославилася завдяки своїм фото в тренажерному залі і кадрам з відпочинку на узбережжі. Вся справа в тому, що красуня має яскраву зовнішність, підкачане тіло і любов до нестандартних фотосесій.

Так як Соммер комплексує через те, що у неї маленький бюст практично нульового розміру, вона завжди робить акцент на сідницях, адже завдяки тренуванням зробила їх бездоганними. Тепер Рей ніколи не приховує свої достоїнства і постійно приміряє все більш відкриті і зухвалі купальники.

Цього разу вона підкорила видом в бікіні болотного кольору без принтів і прикрас, ось що пишуть шанувальники з приводу Соммер в сміливому образі:

«Не буду брехати, ти сильна, я б хотіла бути такою ж😢; Я нічого не можу сказати, що ви ще не чули, але ви добре виглядаєте; Ви забули зняти одяг; просто ідеальна романтична малышка️❤️; інтенсивні були у неї тренування🔥🔥; Так жарко; це вже для дорослих; Я бачу кінець цієї роботи, лол; Вона виглядає привітною; Вона точно знає, як змусити тренування виглядати дійсно круто 🥵; Блін, вона чертовски гаряча!».

Раніше ми писали, що незважаючи на молодий вік, дівчина вже прославилася в соціальній мережі Instagram і стала однією з найпопулярніших фітнес-моделей. Перевершивши багатьох пишнотілих красунь, Соммер пишається тим, що володіє натуральною красою. При цьому дівчина зовсім не приховує: вона задоволена тим, як сама «зробила» своє тіло.

Вся справа в тому, що Рей почала займатися посиленими тренуваннями разом з мамою з шістнадцяти років. Так як батьки Соммер є бодібілдерами, скласти програму тренування для майбутньої чемпіонки їм не склало труднощів.

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