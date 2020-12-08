Американская фитнес-модель Соммер Рэй покорила трендовым бикини во время прогулки на отдыхе

Популярная фитнес-модель прославилась благодаря своим фото в тренажерном зале и кадрам из отдыха на побережье. Все дело в том, что красотка имеет яркую внешность, подкачанное тело и любовь к нестандартным фотосессиям.

Так как Соммер комплексует из-за того, что у нее маленький бюст практически нулевого размера, она всегда делает акцент на ягодицах, ведь благодаря тренировкам сделала их безупречными. Теперь Рей никогда не скрывает свои достоинства и постоянно примеряет все более открытые и дерзкие купальники.

В этот раз она покорила видом в бикини болотного цвета без принтов и украшений, вот что пишут поклонники по поводу Соммер в смелом образе:

«Не буду лгать, ты сильная; я бы хотела быть такой же😢; Я ничего не могу сказать, что вы еще не слышали, но вы хорошо выглядите; Вы забыли снять одежду; просто идеальная романтичная малышка️❤️; интенсивные были у нее тренировки🔥🔥; Так жарко; это уже для взрослых; Я вижу конец этой работы, лол; Она выглядит приветливой; Она точно знает, как заставить тренировки выглядеть чертовски круто, знает толк в соблазне 🥵; Блин, она чертовски горячая!».

Ранее мы писали, что несмотря на молодой возраст, девушка уже прославилась в социальной сети Инстаграм и стала одной из самых популярных фитнес-моделей. Превзойдя многих пышнотелых красоток, Соммер гордится тем, что обладает натуральной красотой. При этом девушка совсем не скрывает: она довольна тем, как сама «сделала» свое тело.

Все дело в том, что Рей начала заниматься усиленными тренировками вместе с мамой с шестнадцати лет. Так как родители Соммер являются бодибилдерами, составить программу тренировки для будущей чемпионки им не составило труда.

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