Американська модель, світська левиця і ікона стилю Кім Кардашьян поділилася знімком з відпочинку

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала фото на тлі неймовірного пейзажу. Кім була одягнена в обтягуючу водолазку бежевого кольору, яка злилася з кольором її тіла. Внизу на жінці красувалися незвичайні мішкуваті штани. Ззаду виднівся ліс, гори і море.

Варто відзначити, що навіть на природі Кардашьян намагається бути при повному параді. Видно, що вона нафарбована як багато зірок фарбуються тільки для зйомки. Щоб фото було незвичайним, Кім послала своїм шанувальникам повітряний поцілунок.

"Внутрішній спокій", - підписала фото зірка.

За короткий час її пост зібрав майже 600 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Найкрасивіша», «це красиво», «відмінно», «Я так сильно тебе люблю», «приголомшливо», «гаряча дєтка», "чудовий наряд", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Кім Кардашьян підкорила формами в білому мініатюрному ліфчику. Спекотна красуня розляглася на дивані, виваливши свій пишний бюст на загальний огляд. Тканина ліфа так натягнулася під вантажем принад, що шанувальників кидало в жар.

Нагадаємо, що спокусниця Кім Кардашьян підкреслила свої достоїнства зеленою шкірою:"Ого, яке декольте".

Як повідомляла Politeka, що Кім Кардашьян зі спекотною сестричкою Кортні вразили апетитними видами в бікіні:"шалено гаряче".

Також Politeka писала, що розкішна Кім Кардашьян влаштувала спеку в джакузі, показавши кожен сантиметр тіла: кращі ракурси.