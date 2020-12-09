Українська співачка Ольга Полякова розхвалила і засмущала Андрія Данилка, відомого під псевдонімом Вєрки Сердючки
Як передає Politeka.net, 47-річний Данилко став детективом в адаптації іноземного The Masked Singer, який вийде на телеканалі «Україна» під назвою «Маска». Детективів шоу розкривають поетапно, поки йдуть зйомки проекту. Вже відомо, що ними стануть Ольга Полякова, Настя Каменських і Dzidzio. Днями оголосили, що четвертим детективом стане Данилко.
Оля Полякова не стрималася і відразу ж засвітила колегу у себе в Instagram.
"Дорогі мої, ви знаєте, що в нашому шоу відкрилося ще одне ім'я. І я сиджу поряд з ним. З Андрієм Данилком. Подивися, яка на тобі маска, який ти блакитноокий, красунчик мій. Ти як ящірка, а я як зміюка», - пожартувала Полякова.
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"Ні, ти хороша", - заявив збентежений Данилко.
"І ти прекрасний. Ура", - прокричала задоволена Полякова.
Сама Ольга заради зйомок вже вкотре сміливо перевтілюється, приміряючи на себе різнокольорові лінзи та оригінальні аксесуари.
Як відомо, всього в шоу буде п'ять детективів, але останній учасник шоу суворо засекречений. Крім цього, невідомо, хто з артистів буде учасниками в карнавальних костюмах.
Нагадаємо, що фігуриста Оля Полякова в леопарді позбавила чоловіків спокою, підкачавши сідниці: «Ох, ці ніжки...».
Як повідомляла Politeka, Андрій Данилко вперше за довгий час з'явився на публіці в компанії Полякової і Каменських: "Прям ще один Х-Фактор".
Також Politeka писала, що Полякова переборщила з омолодженням і перетворилася на копію Наді Дорофєєвої: "Де наша Оля?".