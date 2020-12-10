Відома модель Демі Роуз показала себе і заінтригувала фанатів

На фото Демі позує в чорному топіку і спідниці. Красуня потягнула за мотузочку нижній частині наряду, роблячи кадр більш пікантним. Волосся у зірки були розпущеними, за які Роуз взялася однією рукою. Дівчина не соромилася показати свою фігуру і пишні форми, тому образ вийшов досить спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Завтра щось цікаве впаде", - написала Роуз під фото.

Фанати поставили понад 260 тисяч лайків і написали коментарі:

"Привіт, блондиночка", "щось наближається", "хорошого вівторка, мій друг", "хлопці, готова до експериментів", "я знаю, ти жеребець", "прекрасна моя королева", "Привіт красива лялька", "кращі пісочний годинник в світі"," виглядає дуже добре в цьому", "Ух ти, виглядаєш так чудово"," так, дитинко, ти мене зачаровуєш", " абсолютно приголомшливо! Краса у всьому цьому чудові шедеври!".

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Красуня позувала в топіку, який ледве утримував бюст своєю тонкою тканиною. Модель показала принади у всій красі, навівши камеру зверху-це пристрасть, як добре. Прикраса спустилося по грудях, надаючи до неї ще більшого акценту.

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