Відома модель Кайлі Дженнер показала себе максимально близько

На фото Кайлі показала себе без обличчя. Красуня була в сукні, бретельки якого спустила, щоб показати ефектне декольте. Пишний бюст прямо випирав з наряду, що робило кадр максимально спокусливим. Дженнер доповнила образ великим кольє, яке можна побачити, якщо відірвати погляд від бюста. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості.

"Деталі", - підписав адміністратор групи фотографію.

Фанати поставили понад п'ять тисяч лайків і написали коментарі:

"Її шкіра така ідеальна", "мені подобається вигляд", "намисто приголомшливе", "я так хочу це намисто", "я думаю, що я не можу перестати дивитися на це".

Ми писали, що відома модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер спокусила своїми видами без білизни.

Цього разу шанувальники розмістили в одній з фан-груп архівний кадр знаменитості в білому боді.

Зірка позувала в білосніжному одязі, під яким не було білизни, що видно за виразними інтимними ознаками.

Тканина обтягнула красиву тонку талію,а завдяки крою стали видні об'ємні сідниці.

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