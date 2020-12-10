Известная модель Кайли Дженнер показала себя максимально близко

На фото Кайли показала себя без лица. Красотка была в платье, бретельки которого спустила, чтобы показать эффектное декольте. Пышный бюст прямо выпирал из наряда, что делало кадр максимально соблазнительным. Дженнер дополнила образ большим колье, которое можно увидеть, если оторвать взгляд от бюста. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости.

"Детали", - подписал администратор группы фотографию.

Фанаты поставили более пяти тысяч лайков и написали комментарии:

"Ее кожа такая идеальная", "Мне нравится вид", "Ожерелье потрясающее", "Я так хочу это ожерелье", "Я думаю, что я не могу перестать смотреть на это".

Мы писали, что известная модель и бизнесвумен Кайли Дженнер соблазнила своими видами без белья.

В этот раз поклонники разместили в одной из фан-групп архивный кадр знаменитости в белом боди.

Звезда позировала в белоснежной одежде, под которой не было белья, что видно по отчетливым интимным признакам.

Ткань обтянула красивую тонкую талию, а благодаря крою стали видны объемные ягодицы Дженнер.

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