Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов виключив введення тотального карантину в Україні 2 січня

За його словами, уряд ще працює над фінальною версією обмежень, які будуть представлені 9 грудня.

МОЗ хоче ввести карантин через те, що в січні в Україні зросте захворюваність на грип та ГРВІ.







Тема жорсткого карантину вже кілька тижнів не дає спокою українцям, тому в мережі розгорілися бурхливі суперечки:

"Наші люди не будуть сидіти на карантині в свята, навіщо гробити бізнес і робочі місця"," вже дійсно все це нагадує старий і не дуже смішний анекдот"," Наш народ не піклується про оточуючих, хворіють, ходять по лабораторіях, стоять в чергах на Кт, в поліклініки аби не сидіти вдома не допоможе ніякої локдаун виживуть добре, а помруть то самі винні"," а там і весна настане, а потім літо", "Вони що там, на ромашці ворожать: буде карантин, не буде карантин?",- писали українці в мережі.

Нагадаємо, що роздадуть по 8 тисяч гривень і пробачать борги, закони підписані: кому чекати грошей, а хто залишиться без допомоги.

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