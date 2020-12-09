Министр здравоохранения Украины Максим Степанов исключил введение тотального карантина в Украине 2 января

По его словам, правительство еще работает над финальной версией ограничений, которые будут представлены в среду, 9 декабря.

Минздрав хочет ввести карантин из-за того, что в январе в Украине возрастет заболеваемость гриппом и ОРВИ.







Тема жесткого карантина уже несколько недель не дает покоя украинцам, поэтому в сети разгорелись бурные споры:

"Наши люди не будут сидеть на карантине в праздники, зачем гробить бизнес и рабочие места", "Уже действительно все это напоминает старый и не очень смешной анекдот", "Наш народ не заботится об окружающих, болеют, ходят по лабораториях, стоят в очередях на Кт, в поликлиники лишь бы не сидеть дома не поможет никакой локдаун выживут хорошо, а помрут то сами виновны", "А там и весна наступит, а потом лето", "Они что там, на ромашке гадают: будет карантин, не будет карантин?", - писали украинцы в сети.

Напомним, что раздадут по 8 тысяч гривен и простят долги, законы подписаны: кому ждать денег, а кто останется без помощи.

Как сообщала Politeka, тотальный локдаун в Украине: срочное заявление Степанова о новых запретах, "в январе...".

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