Відома модель Жасмін Тукс з Victoria’s Secret показала себе в дуже спокусливому образі
На фото Жасмін позує в чорному купальнику з вирізом. Красуня позувала в куточку душу, спокусливо вигнувшись. Дівчина залишила волосся розпущеним, а руки задерла вгору, що зробило ще більш пікантним знімок. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати поставили понад 60 тисяч лайків і написали коментарі:
"Добре, я бачу, як ти вбиваєш", " класно виглядаєш!!!!!!!", "Дуже красиво і ошатно", "Боже мій, я дам тобі купальник" ," ви чудова"," Прекрасна, як завжди"," вона ідеальна", " звідки цей костюм? Це приголомшливо", " омг Жасмин. Ти чертовски ідеальна !!!", "ти найкрасивіша жінка, яку я коли-небудь бачив", "ти хапаєшся за всі ці угоди, і мені потрібно це бачити", " Чи можу я поцілувати твій живіт?", "як і я майже".
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Повідомлялося, що бразильська супермодель Жизель Олівейра, з Victoria's Secret, запаморочила голову своїми довгими ніжками в міні-сукні.
Модель одягла коротке обтягуюче плаття, яке підкреслило тонку талію і пружні сідниці.
Наряд виглядав дуже ефектно на достоїнствах Жизель. Груди і пружні сідниці спокусливо випирали з-під тонкої тканини.
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