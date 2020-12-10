Більшість зірок використовують проект "Танці з зірками" для підняття рейтингів або реклами інших проектів, в яких вони беруть участь
Politeka.net дізнавалася, чим після закінчення проекту зайнялися зірки, а також їхні партнери.
Юлія Саніна відразу ж по закінченню шоу, поки до неї була прикута увага громадськості, випустила кліп. Зараз співачка з сім'єю відпочиває в теплих краях і радіє сонцю.
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Переможниця проекту Санта Дімопулос теж полетіла відпочивати до моря. У себе в Instagram дівчина ділилася сонячними кадрами з Дубай.
А ось Надія Мейхер вирішила не відпочивати і відразу ж вирушила на гастролі зі своїм шоу. Крім цього, співачка активізувалася і почала активніше рекламувати одяг власного виробництва.
Ольга Фреймут продовжила роздавати поради, а також вирішила провести марафон хороших манер для своїх шанувальників. Чи повернеться Ольга на "1+1", як вона про це мріяла, поки невідомо.
А ось Олена Шоптенко повернулася до активної роботи. Вона знімає відео для Instagram і постить фото.
Alyona Alyona хоч і пішла з проекту на самому початку, але танці не пройшли для неї безслідно. Красуня випустила кліп "DANCER", в якому запалила з Олександром Гудковим.
"Обережно, гаряче", - писали у відгуках на кліп зірки.
Нагадаємо, що скандальна Фреймут показала рідкісні кадри з підрослим сином, якого зазвичай приховує: "у вітальні вранці...".
Як повідомляла Politeka, Дімопулос пішла по стопах Кіркорова, приголомшивши дорогущими розвагами:"досі не віриться...".
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