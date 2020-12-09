Українська співачка, екс-солістка групи ВІА Гра Надія Мейхер, яка посіла третє місце в проекті "Танці з зірками", похвалилася стильним луком

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала відео, на якому продефілювала в розкішній сукні і піджаку. Надя одягла обтягуючу сукню-ночнушку ніжного рожевого кольору, а зверху накинула вільного крою піджак.

Грайлива Мейхер пройшлася по кімнаті, після чого сміливо скинула піджак, оголивши свої плечі і зону декольте. Виглядала артистка щасливою і натхненною.

"Ранковий настрій з моїм дітищем", - підписала відео зірка.

За короткий час під її постом з'явилося безліч приємних відгуків.

"Це взагалі законно навіть у жінок викликати "таємні" почуття?", "Обожнюю тебе", "Українська атомна зброя - Надія Мейхер", "Красива і щаслива. Спасибі за радісний настрій", "до чого ж красива жінка!", "Надя ти супер", "як завжди елегантно і прекрасно до самих деталей. Надія ви кожен раз мене дивуєте, щось нове бачу!",- пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що після закінчення проекту Мейхер не дала собі час на відпочинок. Вона вирушила з гастролями по країні зі своїми сольними виступами.

Нагадаємо, що пишногруда Мейхер у вузькій сукні ефектно нагадала про свій головний талант: "Це було потужно!".

Як повідомляла Politeka, посвіжіла Надія Мейхер приспустила кофтинку, обдарувавши хитрою посмішкою:"Еталон жіночності".

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