Українська телеведуча, учасниця шоу «Танці з зірками» Ольга Фреймут показала свого маленького синочка

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram зірка опублікувала сторіс, на якому засвітився її 4-річний син Валерій. Хлопчик сидів у вітальні в костюмі Святого Миколая. На ньому був червоний костюм і біла борода.

"Ось такого Миколайка зустріла у вітальні вранці", - підписала фото зірка.

Варто відзначити, що Ольга досить рідко показує своїх дітей. У Фреймут є старша дочка Злата, яку вона народила в Лондоні від британця Ніла. Крім цього, двох дітей (дочку Євдокію і сина Валерія) вона народила своєму чоловікові, генпродюсеру «Нового каналу» Володимиру Локотку.

Перед початком навчального року Фреймут публікувала спільне фото з дітьми, яких повела в приватну школу. Правда, тоді шанувальники не змогли розгледіти обличчя дітей, тому що вони були прикриті медичними масками.

Раніше ми писали, що Ольга Фреймут під час участі в «Танцях з зірками» вирішила круто змінити своє життя. Як вона розповіла в одному з інтерв'ю, проект навчив її бути неідеальною, менше замислюватися про те, як вона виглядає на екрані.

Нагадаємо, що самовпевнена Фреймут зізналася, як стала дружиною відомого продюсера: "Нав'язлива жінка може бути вульгарною, але...".

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