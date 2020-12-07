Українська телеведуча та екс-учасниця "Танців з зірками 2020" Ольга Фреймут зачарувала ідеальним луком

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Instagram з'явилося фото зірки, на якому вона постала в червоному теплому светрі і красивій хусточці. Ольга показала два варіанти використання хустки. Світле волосся красуні гармоніювало зі світлим аксесуаром.

"З початком нового тижня! Гарного настрою", - підписали фото автори аккаунта.

Як відомо, в 2020 році Ольга Фреймут вирішила тріумфально повернутися на телебачення. Ведуча зізнавалася, що прийшла на танцювальне шоу, щоб спробувати повернутися на екрани. До слова, в шоу їй вдалося протриматися досить довго, враховуючи, що перші два танці Ольга і її партнер танцювали вдома, так як Ольга захворіла китайським вірусом.

Перебування артистки в шоу супроводжувалося постійними скандалами. Вона раз у раз лаялася з суддями, особливо з Катериною Кухар. Втім, багато шанувальників були впевнені, що це всього лише частина шоу.

Раніше ми писали, що Ольга Фреймут засвітила на відео свою старшу дочку Злату. Вона записувала черговий урок з етикету, де їй знадобилася допомога дочки.

Нагадаємо, що Ольга Фреймут вперше зізналася, ким була до слави і "Танців з зірками": "Приносила каву, мила підлогу", фото з минулого життя.

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